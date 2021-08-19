Зеленський сподівається, що канцлер та президент РФ досягнуть "певної згоди".

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", інформує прес-служба глави держави.

Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що канцлер Німеччини перед візитом до України спершу відвідає Росію, Зеленський зазначив, що він повністю спокійний щодо цього.

"...Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", – зазначив президент.

Читайте такожМеркель зустрінеться з Путіним, а потім-із Зеленським: у Раді знайшли "плюс"Також Зеленський зауважив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", – наголосив президент України.

Нагадавши, Ангела Меркель прибуде до Москви 20 серпня, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Пізніше – 22 серпня – канцлер приїде до Києва.

Автор: Леся Лещенко