Політсила пропонує залучити її представників у ролі радників та інструкторів з бойової підготовки особового складу тероборони та інших силових структур Польщі.

Політична партія "Національний корпус" звернулася до міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау з пропозицією направити своїх добровольців та ветеранів бойових дій для надання допомоги у врегулюванні міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Відповідне звернення партія оприлюднила на своєму офіційному сайті.

В ньому зазначається, що українські патріоти, ветерани бойових дій "з великим занепокоєнням спостерігають за драматичними й загрозливими подіями, що останніми днями розгортаються на кордоні Польщі та Білорусі".

"Для нас очевидним є те, що Російська Федерація спільно з нелегітимною та злочинною владою Білорусі розпочали гібридну агресію проти вашої держави", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЄС має намір запровадити санкції проти юридичних і фізичних осіб Білорусі - ReutersВ "Нацкорпусі" наголошують, що "українці, як ніхто інший в Європі, знайомі із підлою тактикою росіян використовувати цивільне населення як гарматне м’ясо проти своїх опонентів".

У партії нагадали, що Польща підтримала Україну під час збройної агресії Росії і є другом та надійним партнером нашої держави у міжнародних відносинах, тому "настав час українцям відповісти взаємністю польському народові".

"Ми, керівництво та члени партії "Національний корпус", готові не словом, а ділом довести нашим союзникам – польському народу, що тільки об’єднавшись, ми в змозі протистояти гібридній агресії зі сходу. … Звертаємось до вас з пропозицією розглянути можливість залучення українських добровольців – членів нашого Руху, що мають досвід бойових дій, у ролі радників та інструкторів із бойової підготовки особового складу територіальної оборони та інших силових структур Польщі", – додали автори.

Як повідомляв УНІАН, зранку у вівторок, 9 листопада, Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у пункті пропуску "Кузниця" через напружену ситуацію з мігрантами.

Другу добу велика кількість мігрантів, які мали намір потрапити через Білорусь до ЄС, перебувають поблизу кордону з Польщею. Напередодні влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. За даними польської сторони, люди перебували під контролем озброєних білоруських підрозділів, які визначали напрямок руху мігрантів.

9 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ситуація зі скупченням мігрантів на білорусько-польському кордоні загрожує безпеці та стабільності всього Євросоюзу.

За його словами, "ця гібридна атака режиму Лукашенка спрямована проти всіх нас"(європейців).

"Ми не будемо лякатися і будемо захищати мир в Європі разом із нашими партнерами з НАТО та ЄС", - підкреслив Моравецький.

Автор: Надя Пришляк