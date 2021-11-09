Литва через мігрантів запроваджує з 10 листопада надзвичайний стан у прикордонній зоні.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров запропонував Євросоюзу профінансувати утримання біженців на території Білорусі і цим зупинити спровоковані режимом Лукашенка потоки мігрантів до Польщі й Литви.

Про це він заявив на прес-конференції 9 листопада, цитує російське агентство ТАСС.

Лавров поскаржився, що ЄС нібито дотримується "подвійних стандартів" щодо боротьби з нелегалами.

"Не можна застосовувати різні стандарти до Італії та Польщі, коли в Брюсселі розглядають питання, як Варшава і Рим поводяться щодо мігрантів, які їдуть у ці країни. Країни, звідки ідуть біженці, теж повинні сприйматися однаково", – заявив російський дипломат.

Читайте такожЛукашенко поскаржився Путіну на дії Польщі через наплив мігрантів з БілорусіВін уточнив, що йдеться про фінансову підтримку, щоби утримувати мігрантів.

"Чому не можна також білорусам допомагати, у яких є певні потреби, щоби біженці, яких Литва і Польща ніяк не хочуть пускати на свою територію, якось жили у нормальних умовах? Але ці люди не хочуть залишатися у Білорусі чи Туреччині, вони хочуть у Європу, у ту саму, яка довгі роки агітувала й рекламувала свій стиль життя. Треба відповідати за свої вчинки", – стверджує Лавров.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко оголосив наприкінці травня, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій Заходу проти Білорусі.

Автор: Яна Ставська