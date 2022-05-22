Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Латвійська поліція затримала чоловіка, який напав на юнака з українським прапором.

Як пише Delfi, напад стався в Ризі у п'ятницю, 20 травня, близько 20:00 після ходи "За звільнення від радянської спадщини" неподалік від місця проведення заходу на вулиці Едуарда Смільгя.

Водій BMW вийшов зі свого авто та наніс тілесні ушкодження юнакові 2003 року народження. На плечі молодої людини було накинуто прапор України. Після події водій поїхав з місця в напрямку вулиці Бариню.

Державна поліція встановила особу винуватця і те, на якій машині він пересувається. Поліцейські знайшли цю машину в одному з дворів приватного будинку, проте на авто вже був замінений номер державної реєстрації: можливо, винний намагався приховати своє місцеперебування.

Приблизно о 2 годині ночі поліція і спецназ затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 1984 року народження, він переховувався за димоходом на горищі у своїй оселі. Наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Раніше затриманий вже потрапляв у поле зору поліції.

Тепер кримінальний процес розпочато за 2-ю частиною 231-ї статті кримінального закону про хуліганство, пов'язане з нанесенням тілесних ушкоджень потерпілому. Винному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років або короткострокове позбавлення волі, а також поліцейський нагляд, громадські роботи або грошовий штраф.

Загалом, за даними Державної поліції, у зв'язку з ходою довелося затримати вісім осіб. До адміністративної відповідальності були притягнуті й дві людини, які запустили дрони.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Латвії агресивна росіянка накинулася на українку з дитиною. Спочатку жінка люб'язно почала діалог, а потім почала неконтрольовану істерику.

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