Дослідження показали, що значна частина однойменного з вулканом острова Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай практично перестала існувати.

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, що спровокувало цунамі в Тихому океані біля Тонга, за своєю потужністю в сотні разів перевершує вибух атомної бомби, скинутої на Хіросіму.

Про це повідомили вчені NASA, передає Бі-бі-сі. Вчені агентства зазначили, що збиток, завданий стихією в Південно-Тихоокеанському регіоні, набагато масштабніший, ніж здавалося досі.

Останні дослідження показали, що значна частина однойменного з вулканом острова Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай практично перестала існувати. До виверження він складався з двох безлюдних островів - Хунга-Тонга і Хунга-Хаапай, які з 2014 року з'єдналися в один, завдяки сформованому між ними вулканічному перешийку.

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Зараз, за словами фахівців NASA, середня ланка повністю зруйнована, а від двох старіших островів залишилися лише невеликі фрагменти.

З населених островів Тихого океану найбільше від стихії постраждав архіпелаг Королівства Тонга. За оцінками ООН, близько 80% жителів цієї острівної держави випробували на собі наслідки виверження і викликаного ним цунамі. Загиблими вважаються три людини.

На столицю Тонги Нукуалофа накотилася хвиля висотою 1,2 метра. Жителі міста рятувалися на височинах. Багато хто постраждав не тільки від затоплення, але і від каменів і попелу, які сипалися зверху.

Острів Манго - один з найбільш постраждалих на архіпелазі. Багато його жителів втратили все - від житла до особистих речей. 62 людини були евакуйовані на острів Номука, але там, за словами влади, закінчується продовольство, і сотні людей очікують евакуації на головний острів держави Тонга - Тонгатапу.

Велика частина островів архіпелагу досі засипана попелом. Всі сили були насамперед кинуті на розчищення злітно-посадкової смуги єдиного міжнародного аеропорту, куди вже кілька днів доставляються гуманітарні вантажі.

В ООН найбільше побоюються забруднення попелом джерел питної води, що може призвести до епідемії холери та інших шлунково-кишкових захворювань.

Однак влада Тонга повідомляє, що останні перевірки якості води в прісних водоймах показали її придатність до вживання. Жителям острова також рекомендується збирати дощову воду.

Тим часом зберігається небезпека загострення легеневих і серцево-судинних захворювань серед населення.

Військові літаки Нової Зеландії та Австралії, а також вантажні судна цих країн доставляють на Тонга гуманітарну допомогу, включаючи медикаменти та обладнання для діагностики.

Лікарня в Нукуалофа була змита хвилею, рятувальники розгорнули в столиці польовий госпіталь.

Зв'язок архіпелагу із зовнішнім світом досі повністю не відновлений. Проблематичний навіть зв'язок між головним островом Тонгатапу та іншими островами.

Кабель, що йде по дну океану і забезпечує архіпелаг інтернетом, серйозно пошкоджений. Телефонні лінії відновлені лише частково.

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