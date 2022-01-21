У постраждалого чоловіка є інвалідність, через що він насилу ходить.

Жителя Королівства Тонга гігантська хвиля, що утворилася через виверження вулкана, винесла у відкрите море. Чоловік дев'ять разів повністю йшов під воду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами потерпілого, спочатку він забрався на дерево, рятуючись від першої великої хвилі. Але потім його застала друга хвиля висотою в шість метрів.

Крики чоловіка про допомогу не чули рятувальники. Він дев'ять разів занурювався з головою під воду та прощався з життям. Але потім у воді зачепився за колоду й дістався сусіднього острова, де йому надали допомогу.

Чоловік проплив вісім кілометрів. Варто відзначити, що у нього інвалідність, через що йому навіть складно ходити.

Виверження вулкана в Тонга - що відомо

Виверження підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай біля берегів Тонги сталося 15 Січня і спричинило цунамі, яке досягло узбережжя Перу.

Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами. В результаті виверження вулкана і цунамі, що виникло за ним, архіпелаг Тонга виявився відрізаним від світу.

Уряд Королівства Тонга 19 січня вперше після виверження вулкана зробив офіційну заяву, назвавши подію "безпрецедентною катастрофою"і заявивши, що число загиблих може зрости.

Астронавти на МСК показали хмари попелу, які потрапили в атмосферу після виверження вулкана.

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