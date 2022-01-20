Вулканічний попіл піднявся високо в атмосферу.

Попіл від виверження вулкану у Тихоокеанській державі Тонга, яке сталося 15 січня, видно з космосу. Видовище, що зачаровує т одночасно лякає, показали з Міжнародної космічної станції.

Про це повідомила астронавт NASA та офіцер ВМС США Кайла Беррон у Facebook.

За її словами, попіл від вулкана піднявся високо в атмосферу.

"Попіл від суботнього підводного виверження вулкана у віддаленій тихоокеанській державі Тонга пробився на тисячі футів в атмосферу, і це видно з МКС. Під час проходу над Новою Зеландією в неділю (16 січня, - ред.) я відкрила віконниці, щоб подивитися, чи можемо ми побачити якісь наслідки виверження, і побачила, як цей великий шлейф закриває сонце", - йдеться в повідомленні.

Виверження вулкана в Тонга - що відомо

Виверження підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай біля берегів Тонги сталося 15 Січня і спричинило цунамі, яке досягло узбережжя Перу.

Восьмихвилинне виверження було таким потужним, що схожі на гуркіт грому звуки були чутні навіть на Алясці. Виверження супроводжувалося землетрусами.

В результаті виверження вулкана і цунамі, архіпелаг Тонга виявився відрізаним від світу.

Уряд Королівства Тонга 19 січня вперше після виверження вулкана зробив офіційну заяву, назвавши подію "безпрецедентною катастрофою" і заявивши, що число загиблих може зрости.

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