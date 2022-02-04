Зокрема, Польща має намір передати Україні кількадесят тисяч артилерійських снарядів, міномети та гранатомети.

Наступного тижня Україна отримає першу партію оборонного озброєння з Польщі.

Як повідомляє Польське радіо, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Зокрема, голова польського уряду відвідав Механічний завод у Тарнуві, де виробляються міномети та гранатомети, котрі Польща передасть Україні.

"Ми передаємо Україні оборонне озброєння. Це кількадесят тисяч артилерійських снарядів, міномети та гранатомети. Вже наступного тижня перша партія близько ста штук відправиться за наш східний кордон. Українська держава не може бути беззахисною перед цією російською агресією", - заявив Моравецький.

Читайте такожПутін і Цзіньпін виступили із заявою про "виклики безпеці"Як сказав голова польського уряду, у зв’язку з загрозою збройного конфлікту в Україні, Варшава розпочала низку посилених дипломатичних дій.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Моравецький на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща готова надати Україні кілька десятків тисяч снарядів, артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, дрони та озброєння іншого виду. Але про те, коли конкретно це відбудеться, він не повідомив.

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