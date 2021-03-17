Альянс стурбований нарощуванням російської військової потужності в регіоні.

Північноатлантичний Альянс продовжить посилювати свою присутність в Чорноморському регіоні у зв'язку з анексією Криму Росією і його мілітаризацією.

Читайте такожУкраїнські військові разом з НАТО відпрацювали відбиття ворожого нападу в акваторії Чорного моря (фоторепортаж)

Як повідомляє «Крим.Реалії", таку заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

"Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії. І ми стурбовані триваючим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ у Чорне море. І тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні», – підкреслив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що в НАТО в поточному році мають намір переглянути комплексний пакет допомоги Україні, схвалений у 2016 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров