Північноатлантичний Альянс продовжить посилювати свою присутність в Чорноморському регіоні у зв'язку з анексією Криму Росією і його мілітаризацією.
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Як повідомляє «Крим.Реалії", таку заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.
"Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії. І ми стурбовані триваючим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ у Чорне море. І тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні», – підкреслив Столтенберг.
Раніше повідомлялося, що в НАТО в поточному році мають намір переглянути комплексний пакет допомоги Україні, схвалений у 2016 році.
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