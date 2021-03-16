Раніше президент Зеленський висловлював сподівання на розширення Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

В Організації північноатлантичного договору (НАТО) поточного року мають намір переглянути Комплексний пакет допомоги України, схвалений у 2016 році.

Про це йдеться у щорічній доповіді генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга за 2020 рік, представленій сьогодні.

Читайте такожWashington Post: У Зеленського з'явилася історична можливість зберегти незалежність України

Зазначається, що НАТО виділяло кошти на практичну підтримку України через 16 різних програм у рамках Комплексного пакету допомоги Україні.

Так, у 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, у рамках Програми професійної підготовки НАТО-Україна було проведено курси з підготовки сотень українських спеціалістів з уряду, які працюють у напрямку євроатлантичної інтеграції, а в рамках Програми переходу з військової кар’єри на цивільну здійснювалася підтримка подальшого розвитку інституційного потенціалу Міністерства у справах ветеранів України.

"Ведеться також робота над підготовкою майбутнього перегляду Комплексного пакету допомоги для України, аби краще узгодити цей пакет з поточними потребами України. Перегляд буде завершено у 2021 році", - йдеться у доповіді.

Комплексний пакет допомоги Україні: що відомо

9 липня 2016 року в рамках саміту НАТО у Варшаві було ухвалено Комплексний пакет допомоги Україні. Пакетом передбачено понад 40 напрямів, за якими Альянс надає Україні підтримку в оборонній і безпековій сферах.

У спільній заяві учасників засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, що відбулося в рамках саміту Альянсу, йдеться, що мета пакету допомоги полягає у "закріпленні та посиленні підтримки з боку НАТО", щоб Україна стала більш стійкою, краще захищала свою безпеку і здійснювала необхідні реформи, зокрема у сфері безпеки і оборони.

31 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на розширення Комплексного пакету допомоги НАТО для України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко