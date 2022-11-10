Вони пройдуть вже в кінці листопада.

НАТО турбується про свій захист не тільки у військовій сфері, а й у кібернетичній. Альянс розглядає інформаційні атаки на одну з країн-членів, як напад на весь блок. Щоб посилити свій захист від загроз у віртуальному просторі, НАТО проведе масштабні навчання Cyber Coalition. Черговий раунд тренувань пройде в кінці листопада в Естонії.

Як повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг на конференції з кібербезпеки в Італії: "Кібердіяльність може привести в дію нашу статтю про колективну оборону, статтю 5. Основу нашої колективної оборони. Коли напад на одного союзника є нападом на всіх. Інформаційний простір — це тепер область операцій, рівна наземним, морським, повітряним і космічним. І ряд союзників запропонували використати свої національні кібернетичні ресурси".

За словами генсека, в кінці поточного місяця в Естонії пройдуть масштабні тренування кіберфахівців НАТО під назвою Cyber Coalition. Це наймасштабніші навчання в області інформаційних технологій в світі, які Альянс регулярно організовує. У них візьмуть участь сорок союзників, а метою стане відпрацювання захисту від широкого спектру кібернетичних атак.

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Столтенберг додав, що члени НАТО виконали зобов'язання щодо додаткового інвестування в сферу кібербезпеки. Союзники також покращили навички своїх фахівців для реалізації національних стратегій оборони в інформаційному просторі.

Загрози у віртуальній сфері

На початку листопада російські пропагандисти заявили про злом системи ситуаційної обізнаності, яку використовують ВСУ. Її успішно представили на щорічній конференції експертів і розробників NATO Tide Sprint. Це була інформаційна атака — жодних несанкціонованих проникнень українські фахівці на зафіксували.

За даними ЗМІ, Великобританія ще з початку повномасштабного вторгнення РФ допомагає боротися з російськими хакерами. Кібератаки агресора йшли хвилями і активізувалися у другій половині 2021 року. Лондон витратив на допомогу Україні в цьому сегменті понад $7 мільйонів.

В кінці жовтня хакери зламали телефон вже колишнього прем'єр-міністра Британії Ліз Трасс. Кіберзлочинці отримали багато важливої інформації, включаючи переговори про постачання озброєння Україні та повідомлення з критикою на адресу Бориса Джонсона.

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