Міністри оборони обговорять, як розробити нову стратегію НАТО щодо Москви, що відображає прохолодні відносини.

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться наступного тижня і почнуть переосмислювати політику альянсу щодо Росії, яка склалася десятиліттями, у відповідь на загрозу, що надходить від Кремля.

Як зазначає Politico, відносини між НАТО і Росією досягли дна після початку повномасштабної війни в Україні. НАТО назвала Росію "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників". Кремль стверджує, що розширення НАТО на схід являє собою екзистенціальну загрозу.

Однак, незважаючи на зміну тону, НАТО, як і раніше, зберігає "Основоположний акт" з Росією. Це документ, підписаний 1997 року, через 6 років після розпаду Радянського Союзу, в якому йдеться про спільну мету - "побудувати стабільну, мирну і нерозділену Європу".

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Рада Росія-НАТО - орган, створений після холодної війни для співробітництва з питань безпеки та спільних проєктів - не збиралася з 2022 року. Відносини з Росією неухильно погіршувалися протягом багатьох років. Високопоставлений представник уряду США заявив:

"Країни НАТО зараз намагаються "окреслити різні елементи стратегії щодо Росії і просувати дебати всередині альянсу, які виводять нас на такі теми, як майбутнє основоположного акта НАТО-Росія... Настав час розробити нову стратегію з точки зору конкретних позицій союзників".

За словами чиновника, поки що немає проєкту нової стратегії, оскільки основна увага приділяється збору думок 32 країн НАТО.

Зазначається, що виникають розбіжності з приводу того, наскільки далеко має зайти НАТО, щоб створити новий звід правил у відносинах із Росією. За словами одного з дипломатів НАТО, деякі члени альянсу побоюються, що дуже агресивна нова стратегія може стати "сигналом", який дестабілізує Росію.

Крім того, виникає питання щодо Угорщини та Словаччини - двох країн НАТО, які йдуть наперекір решті членів альянсу, продовжуючи підтримувати контакти з Кремлем і вважаючи стратегічно важливою взаємодію з Росією.

Напруженість між НАТО і РФ

Організація Північноатлантичного договору в понеділок, 14 жовтня, розпочне навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Навчання пройдуть у Північному морі біля Великої Британії, Бельгії та Нідерландів.

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