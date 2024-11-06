Європейський Союз займатиметься навчанням ЗСУ ще в найближчі два роки.

Посли Європейського Союзу продовжили на два роки термін роботи військової навчальної місії ЄС, за допомогою якої є можливість навчання українських військовослужбовців на території Європи для подальшої їхньої участі в повномасштабній війні.

За попередні два роки в рамках цієї військової навчальної місії на території залучених 24 країн пройшли підготовку 70 тисяч воїнів ЗСУ, пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк на своїй сторінці в X (Twitter).

Місія ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine)

Відомо, що її створили ще в жовтні 2022 року з метою забезпечення різноманітної підготовки військовослужбовців України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на саміті НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір. Цим документом представники Північноатлантичного альянсу вирішили заявити "про незмінний намір і зобов'язання" забезпечити Україні можливість успішно захищатися.

Крім того, у Німеччині, в рамках EUMAM Ukraine, підготували нову групу українських операторів ЗРК Patriot. Це дозволить "посилити ППО України" від російських масових ракетних і дронових атак.

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