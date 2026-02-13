Жителі Заходу очікують на глобальну війну в найближчі 5 років, - Politico

Жителі країн НАТО все частіше вважають, що світ рухається до глобальної війни, але є "але".

Жителі західних країн все більше переконуються, що світ рухається до глобальної війни. Громадяни США, Великої Британії та держав Євросоюзу вважають початок Третьої світової війни в найближчі п'ять років цілком реальним сценарієм. Однак, незважаючи на різке зростання тривоги перед новою ерою конфліктів, люди на Заході не готові йти на фінансові жертви і підвищення податків заради зміцнення власної оборони, пише Politico за результатами власного опитування в цих країнах.

Повідомляється, що частка виборців, які прогнозують новий глобальний конфлікт, різко зросла з тих пір, як незалежна соціологічна служба Public First ставила це питання в березні 2025 року.

"Зміна настроїв західної громадськості менш ніж за рік відображає драматичний зсув до більш небезпечного світу, де війна розглядається як ймовірна, а альянси – як нестабільні", – зазначив глава відділу опитувань Public First Себ Райд.

Захищатися хочуть, а платити – ні

Опитування видання виявило обмежену готовність західної громадськості йти на жертви заради оплати збільшених військових витрат. Незважаючи на широку підтримку збільшення оборонних бюджетів в принципі (у Великій Британії, Франції, Німеччині та Канаді), ця підтримка різко падала, коли люди дізнавалися, що це може означати збільшення державного боргу, скорочення інших послуг або підвищення податків.

Отримані дані базуються на опитуваннях понад 2000 виборців у кожній країні в період з 6 по 9 лютого.

"Зростаюча стурбованість війною не дає лідерам карт-бланш на великі витрати на оборону. Навпаки, виборці тепер менш охоче йдуть на компроміси, необхідні для поліпшення військової безпеки. Таким чином, європейські лідери опиняються в глухому куті: вони не можуть покладатися на США, не можуть використовувати це як причину для внутрішніх інвестицій і знаходяться під високим тиском необхідності терміново вирішувати цю проблему в світі, де конфлікт здається ближчим, ніж раніше", – сказав Райд.

Передчуття катастрофи

ЗМІ пише, що на тлі відсутності ознак швидкого закінчення чотирирічної повномасштабної війни Росії проти України, а також військових дій США в Ірані, Сирії, Венесуелі та Африці за президентства Дональда Трампа, багато виборців бачать зростаючий ризик глобального конфлікту.

Ця тенденція особливо яскраво проявляється у Великій Британії, де 43% вважають, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року (зростання з 30% у березні 2025 року). Майже половина американців – 46% – вважають нову світову війну "ймовірною" або "дуже ймовірною" до 2031 року (зростання з 38% у минулому році). Серед п'яти країн тільки жителі Німеччини в цілому вважають, що третя глобальна війна малоймовірна в найближчі п'ять років.

Коли мова заходить про участь окремих країн у військових діях, респонденти з США частіше за інших вважають, що їхня власна країна опиниться у стані війни в найближчі п'ять років; за ними йдуть респонденти з Великої Британії та Франції. Це свідчить про те, що ядерні держави НАТО можуть бути більш готовими до конфлікту, ніж інші нації, і що імідж Трампа як "президента миру" не переконує виборців у його країні. Принаймні, кожен третій житель США, Великої Британії, Франції та Канади вважає, що ядерна зброя "ймовірно" або "дуже ймовірно" буде використана у війні в найближчі п'ять років.

Росія розглядається як найбільша загроза миру в Європі, тоді як канадці бачать в Америці Трампа найбільшу небезпеку для безпеки. У Франції, Німеччині та Великій Британії другою за величиною загрозою вважають США, яких респонденти згадували набагато частіше, ніж Китай.

