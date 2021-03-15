Бос встиг побувати у десятках країн та завоював понад 350 нагород на різних конкурсах.

У Румунії показали найкрасивішого в світі пса породи тибетський мастиф на прізвисько Бос.

Читайте такожСобак Байдена вивезли з Білого дому - ЗМІПро це йдеться в сюжеті ТСН.

«У свої 4 роки Бос встиг побувати у десятках країн та завоював понад 350 нагород на різних конкурсах», - йдеться в сюжеті,

Пес важить понад 90 кілограмів, але попри такі габарити, у нього м'який та товариський характер.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН