Новини світу: у Румунії показали найгарнішого тибетського мастифа
У Румунії показали найкрасивішого в світі пса породи тибетський мастиф на прізвисько Бос.
Читайте такожСобак Байдена вивезли з Білого дому - ЗМІПро це йдеться в сюжеті ТСН.
«У свої 4 роки Бос встиг побувати у десятках країн та завоював понад 350 нагород на різних конкурсах», - йдеться в сюжеті,
Пес важить понад 90 кілограмів, але попри такі габарити, у нього м'який та товариський характер.
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