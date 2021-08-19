У столиці Росії помер Оксенрайтер. Журналісти вже дізналися причину смерті.

У середу, 18 травня, помер головний редактор німецького новинного журналу Zuerst! Мануель Оксенрайтер, якому було 45 років. Оксенрайтера називали замовником злочину, скоєного в Україні у 2018 році – підпалу офісу закарпатського Товариства угорської культури.

Оксенрайтер помер у столиці Росії Москві після чергового серцевого нападу, пише Zuerst!.

За даними видання, до смерті журналіст тиждень перебував у комі.

У Оксенрайтера був серцевий напад у 2014 році під час репортажу в Сирії.

Нагадаємо, офіс закарпатського Товариства угорської культури знаходиться в Ужгороді. Приміщення підпалили у лютому 2018 року.

У скоєнні злочину підозрювали іноземців, які були прихильниками президента РФ Володимира Путіна.

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні поляки, були затримані три людини – організатор та два виконавці.

У Польщі суд визнав, що організатором підпалу є Міхал Прокопович. У 2019-му під час засідання суду він говорив, що замовник злочину – Мануель Оксенрайтер. Організатор поділився, що замовник заплатив за напад півтори тисячі євро.

У березні 2020 року суд засудив Прокоповича до трьох років позбавлення волі, а виконавці отримали рік та два роки в'язниці.

Вважається, що офіс закарпатського Товариства угорської культури підпалили, щоб підставити українських націоналістів – фасад будівлі був розписаний їхньою символікою.

Зловмисники двічі нападали на офіс.

Хто такий Мануель Оксенрайтер – довідка УНІАН

Мануель Оксенрайтер народився 18 травня 1976 року в німецькому місті Існи-ім-Алльгой, пише Вікіпедія. Взявся за журналістську діяльність на початку 1990-х. Навчався у приватному Інституті маркетингу і комунікацій в Берліні.

У 2010 році став співзасновником Zuerst! У 2011-му зайняв пост головного редактора видання.

З 2019 року Оксенрайтер в основному перебував у Москві. Він був неонацистом й часто ходив на російські телеканали.

Автор: Екатерина Присяжнюк