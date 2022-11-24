За вже надану Росії допомогу, на думку Європарламенту, Лукашенко має нести відповідальність перед Міжнародним трибуналом.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не залучатиме живу силу збройних сил країни до війни, яку розв'язала Росія проти України, оскільки це не допоможе росіянам розв'язати наявні проблеми.

"Це дурниці. Якщо ми безпосередньо збройними силами, живою силою вплутаємося в цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі в цьому конфлікті. Хоча я ніколи не відмовлявся, що ми не беремо участі в спеціальній військовій операції, за багатьма напрямками. Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живу силу туди не вводимо. Тому що це не потрібно. Наші Збройні сили, ну скільки ми там можемо їх задіяти, 35-40 тисяч, вони не вирішать проблеми", – сказав він у коментарі журналістам, пише "Белта".

Лукашенко заявив, що потрібно з Росією "домовлятися розумно і говорити про мир", і звинуватив Україну у відмові від переговорів.

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Позиція Європарламенту щодо участі Білорусі у війні проти України

У четвер, 24 листопада, Європарламент прийняв резолюцію, в якій заявив, що підтримує позицію білоруської демократичної опозиції про те, що Білорусь мають визнати окупованою територією.

ЄП також наполягає, що з території Білорусі мають негайно виведести російські війська.

"Парламент рішуче засуджує участь уряду Лукашенка у війні Росії проти України. У резолюції наголошується, що білоруський режим розділяє з Росією відповідальність за військові злочини в Україні, за які він повинен нести відповідальність перед Міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом", – повідомляє прес-служба Європарламенту.

Крім того, депутати Європарламенту закликають країни ЄС і Єврокомісію ввести щодо Білорусі такі ж санкції, які вони ввели щодо Росії, підтримувати білоруські незалежні новинні агентства.

Участь Білорусі у війні проти України

Росія розміщує свої війська і техніку на території Білорусі, запускає звідси свої ракети і авіацію.

На початку жовтня Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "російській спеціальній військовій операції", але відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

10 жовтня псевдопрезидент оголосив про розгортання спільного угруповання військ Білорусі та РФ. Як прогнозують експерти, її формування триватиме до середини зими, а керувати нею буде Генштаб РФ.

У Генштабі ЗСУ очікують, що ворог зробить спроби збройних провокацій на державному кордоні. Також українська розвідка повідомила про плани російських спецслужб здійснити низку терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури Білорусі, в тому числі – на АЕС.

Одночасно Україна будує на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан з колючим дротом.

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