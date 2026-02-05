Ядерний дедлайн зірвано: США та Росія провели переговори щодо СНО-ІІІ, – Axios

Домовленість може стати тимчасовим рішенням і потребує особистого схвалення Трампа та Путіна, переговори тривали в Абу-Дабі.

США та Росія наблизились до домовленості щодо продовження виконання договору про контроль над стратегічними наступальними озброєннями New START (Новий СНО), термін дії якого спливає сьогодні. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, обізнані з перебігом перемовин.

За даними співрозмовників видання, сторони близькі до домовленості, однак проєкт плану все ще потребує остаточного схвалення президентами обох країн. Одне з джерел підтвердило, що переговори тривали протягом останніх 24 годин в Абу-Дабі, але наголосило, що остаточної угоди наразі не досягнуто.

Новий СНО є останнім чинним договором, який обмежує ядерні арсенали США та Росії – двох держав, що разом володіють близько 85% усіх ядерних боєголовок у світі. Документ встановлює ліміти на кількість розгорнутих боєголовок на міжконтинентальних ракетах, підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках, а також передбачає механізми взаємної прозорості.

Переговори щодо договору вели посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у рамках ширших контактів з російською стороною на тлі обговорень війни в Україні в Абу-Дабі.

Наразі залишається незрозумілим, чи буде домовленість оформлена у вигляді формального продовження договору, чи йдеться про тимчасове – наприклад, шестимісячне – зобов’язання сторін дотримуватися його положень після завершення чинного терміну.

Раніше правитель РФ Володимир Путін пропонував короткострокове продовження договору, однак МЗС Росії цього тижня заявило, що російські ініціативи "навмисно залишилися без відповіді".

Однією з ключових причин скепсису Білого дому щодо продовження New START залишається відсутність у договорі обмежень для Китаю, чий ядерний арсенал, хоча й менший, швидко зростає. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що ефективний контроль над озброєннями у XXI столітті неможливий без участі Пекіна, який наразі не виявляє готовності приєднуватися до подібних угод.

За словами одного з джерел, наступним кроком може стати підписання продовження домовленостей безпосередньо лідерами США та Росії.

