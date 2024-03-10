Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, їй соромно за позицію понтифіка.

У Бундестазі обурені заявою Папи Римського із закликом про те, що Україні варто ініціювати переговори з російськими окупантами.

Як заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, їй соромно за позицію понтифіка. За її словами, перш ніж схиляти Україну до переговорів, Папа повинен звернутися до російських злочинців.

"Перед тим, як українські жертви піднімуть білий прапор, Папа має голосно й безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті та сатани... І чому, в ім’я Бога, він не засуджує словесне, вбивче підбурювання глави РПЦ і екс-агента КДБ Кирила проти українського народу? Мені, як католику, соромно, що він цього не робить", - сказала вона.

Що сказав Папа Римський про Україну

Як писав УНІАН, напередодні Папа Римський Франциск в інтерв’ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

"Я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", – сказав Франциск.

Пізніше Ватикану довелося офіційно виправдовуватися через ці слова. У прес-службі заявили, що фразу "білий прапор" запропонував журналіст, а понтифік використав її у своїй відповіді.

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