Напередодні Папа Франциск заявив, що сила в тому, щоб підняти білий прапор і почати переговори.

Ватикану варто підтримати Україну у боротьбі за власне виживання замість того, щоб повторювати помилки першої половини ХХ століття. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами". Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя", – написав він у соцмережі Х.

Кулеба наголосив, що український прапор — синьо-жовтий, і українці не будуть піднімати інших прапорів. Дипломат подякував Папі Франциску за "постійні молитви за мир" і закликав приїхати в Україну, щоб підтримати мільйони українських католиків і греко-католиків, а також решту українців.

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Заява Папи Франциска про "білий прапор"

Як писав УНІАН, напередодні Папа Римський Франциск в інтерв’ю журналістам заявив, що в російсько-українській війні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори.

"Я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", – сказав Франциск.

Пізніше Ватикану довелося офіційно виправдовуватися через ці слова. У прес-службі заявили, що фразу "білий прапор" запропонував журналіст, а понтифік використав її у своїй відповіді.

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