Нелегальна міграція з Білорусі до Литви зросла вдвічі.

Влада Литви будує перше палаткове містечко для мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY з посиланням на російські ЗМІ.

Палаткове містечко облаштують у місті Пабраде у зв’язку з переповненням Центру реєстрації іноземців.

«На місці, де планується облаштувати палаткове містечко, за допомогою армії почалися роботи з підготовки майданчика. У таборі можна буде розмістити близько 350 людей», – уточнив в ефірі литовського радіо начальник центру Александрас Кисловас.

Читайте такожПерша леді США заявила, що Байден "занадто готовий" до зустрічі з ПутінимУсі місця в Центрі реєстрації іноземців зайняті з минулих вихідних. Цей заклад у Пабраде, розташований недалеко від кордону з Білоруссю, одночасно може прийняти до 240 людей. Там до ухвалення рішення за їхнім проханням розміщують осіб, котрі незаконно перетнули кордон Литви і звернулися за наданням притулку.

За даними Служби охорони державного кордону Литви, нелегальна міграція з Білорусі зросла вдвічі, і цей факт намагаються приховати білоруські прикордонники.

На територію Литви припадає 1 070 км зовнішніх кордонів Шенгенської зони, які збігаються з зовнішніми кордонами ЄС. Кордон з Білоруссю складає 679 км і є найбільш протяжним з меж Литви зі всіма сусідніми країнами.

У травні низка міжнародних авіакомпаній припинила поїздки через Білорусь у зв’язку з примусовою посадкою режимом Лукашенка пасажирського літака Ryanair заради арешту журналіста й опозиціонера Романа Протасевича.

Пізніше ЄС офіційно ввів тимчасову заборону на авіасполучення з Білоруссю.

Політичний тиск у республіці посилився після протестів у серпні 2020 року. Тоді мільйони громадян вийшли на вулиці міст на знак непокори режиму, який вони звинувачували у фальсифікації президентських виборів. Втім, Лукашенко жорстко придушив акції, а демонстрантів переслідують дотепер.

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Автор: Яна Ставська