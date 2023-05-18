Молода породілля приховувала вагітність, а потім її знайшли мертвою внаслідок кровотечі.

У Гданську (Польща) знайшли мертвими породіллю та немовля. Жінка померла через кровотечу після пологів, а дитина - від травми голови.

Як повідомляє портал onet.pl, матір та новонародженого хлопчика знайшли мертвими у квартирі. При цьому тіло немовляти було у пральній машині. Правоохоронці почали розслідувати трагедію та вже відомі перші дані.

За результатами розтину, 22-річна породілля померла через кровотечу. Причину смерті хлопчика ще встановлюють. Попередньо встановлено, що дитина померла внаслідок травми голови.

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"У випадку новонародженого хлопчика причиною стали обширні травми голови", - заявила речниця Воєводської прокуратури в Гданську Гражина Вавринюк.

Наращі слідчі з'ясовують, чи було дітовбивство, а також причетність третіх осіб. Встановлено, що 22-річна породілля приховувала вагітність.

Подібні випадки за кордоном

Як повідомляв УНІАН, у березні в Польщі раптово померла 12-річна українка. Дівчинку намагалися реанімувати протягом години, але врятувати її не змогли.

Раніше в Британії померла 14-річна українка. Пошуками дівчинки займалася поліція міста Доуліш після того, як від родичів надійшла заява про її зникнення. Її знайшли непритомною на пляжі, дівчинка померла в лікарні.

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