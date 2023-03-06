Слідство встановлює причини та обставини смерті дитини.

В Британії на пляжі в південному англійському графстві Девон 4 березня знайшли непритомною 14-річну українку.

Як повідомляє Sky News, поліція міста Доуліш розшукувала дівчинку, тому що отримала заяву про зникнення від її родичів. Правоохоронці на гелікоптері помітили її тіло на пляжі і швидко взяли її на борт, щоб доправити в госпіталь. Втім, дитина померла в лікарні.

Особу загиблої офіційно ідентифікували та повідомили найближчим родичам про смерть. Слідчі поки що не мають жодної версії, коли, за яких обставин і як трапилася смерть українки. Поліція закликає всіх, хто був свідком чогось підозрілого, прийти у відділок та дати свідчення. Також буде опитана берегова охорона і перевірять камери відеоспостереження на пляжі.

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"Загибла дівчина була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліша, було встановлено контакт із посольством України, і міністерство внутрішніх справ також поінформовано про цей інцидент. Наразі ця смерть розглядається як незрозуміла, і продовжується розслідування обставин, пов'язаних із нею. Я співчуваю друзям та родичам загиблої у цей трагічний час", - повідомила детектив Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, на територію Великої Британії виїхали 134 200 українських біженців, однак за час війни тисячі сімей з України, які проживають там, стали безхатченками.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії затримали злочинну групу, яка грабувала будинки українських біженців.

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