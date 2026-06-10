Нетаньягу допустив війну з Іраном без підтримки США, – The Jerusalem Post

Причиною називають прагнення американського президента досягти дипломатичної угоди з Тегераном.

Ізраїль може опинитися в ситуації, коли йому доведеться протистояти Ірану без підтримки Сполучених Штатів. Таку можливість допустив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу на тлі зростаючих побоювань у Єрусалимі щодо позиції президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За словами Нетаньягу, Ізраїль не виключає сценарію, за якого йому доведеться діяти самостійно.

"Можливо, нам доведеться завдати удару без американської підтримки, незважаючи на всі пов'язані з цим витрати. Ми не хочемо доходити до цього, але знаємо, що здатні на такий крок", – заявив ізраїльський прем'єр під час засідання кабінету безпеки.

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В Ізраїлі дедалі більше занепокоєні тим, що Дональд Трамп може не схвалити навіть обмежену відповідь на можливі нові атаки Ірану. Причиною називають прагнення американського президента досягти дипломатичної угоди з Тегераном.

Під час телефонної розмови з Нетаньягу після нещодавнього іранського ракетного удару Трамп не заборонив Ізраїлю реагувати, однак дав зрозуміти, що очікує стриманих дій. За даними видання, глава Білого дому заявив ізраїльському прем'єру: "Ми близькі до угоди".

The Jerusalem Post стверджує, що після іранського обстрілу Ізраїль готував значно масштабнішу військову відповідь. План передбачав участь близько 50 бойових літаків та удари по широкому спектру цілей на території Ірану.

Однак під час розмови з Нетаньягу Трамп повідомив, що Тегеран передав сигнал про припинення атак, а також висловив незгоду з проведенням великої операції. У підсумку задуманий удар було скасовано.

Натомість ізраїльські військові завдали обмежених ударів по кількох об'єктах, серед яких: радіолокаційні системи, батареї протиповітряної оборони, підприємства з виробництва озброєння та нафтохімічний завод.

За інформацією The Jerusalem Post, ізраїльське керівництво насторожено ставиться до перспектив нової американсько-іранської угоди.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір під час засідання уряду заявив, що військові вважають практично будь-яку домовленість із Тегераном невигідною.

Загострення ситуації між Трампом та Нетаньягу

Напередодні президент США заявив, що Ізраїль не має вибору й погодиться на угоду США та Ірану, оскільки все вирішує тільки Трамп особисто. Видання Financial Times поспілкувалося телефоном з очільником Білого дому, де він чітко пояснив, чи зможе прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заблокувати угоду США з Іраном.

Раніше президент США під час телефонної розмови різко розкритикував Нетаньягу за ескалацію конфлікту в Лівані. Під час розмови Трамп назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності. Також Трамп стверджував, нібито саме він допоміг Нетаньягу уникнути тюрми. Припускається, що мова йде про його підтримку під час судового процесу над Нетаньягу у справі про корупцію.

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