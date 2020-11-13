У Канаді патологоанатом знайшов 20 тисяч доларів в трусах убитого наркоторговця.
Про це повідомляє видання Montreal Gazette.
За версією слідства, 30 червня 2018 року на парковці біля готелю Holiday Inn в місті Пойнт-Клер зустрілися двоє наркоторговців: 51-річний Джером Латем і 33-річний Томмі Дугас.
Дугас хотів купити у Латема два кілограми кокаїну, але в підсумку Латем застрелив його з пістолета. Не зумівши знайти гроші у вбитого, наркоторговець поїхав.
Читайте такожУ США чоловік знайшов на березі 35 кілограмів кокаїну
Пізніше патологоанатом, який проводив розтин тіла, виявив у спідній білизні Дугаса 20 тисяч канадських доларів.
Пізніше Латема знайшли і заарештували. Під час судового процесу наркоторговець заявив, що невинний.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Нідерландах на пляж викинуло 300 пакетів кокаїну: місцеві "рвонули" їх шукати
- Рекорд: у порту Парагваю виявили 2,4 тонни кокаїну на $600 мільйонів (фоторепортаж)
- У Бельгії виявили найбільшу в історії партію наркотиків (фото)
- У Мексиці на одному з кладовищ знайшли велику партію наркотиків
- У Таїланді знайшли гігантську партію контрабандного кетаміну (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram