Дугас хотів купити у Латема два кілограми кокаїну, але в підсумку Латем застрелив його. Не зумівши знайти гроші у вбитого, наркоторговець поїхав.

У Канаді патологоанатом знайшов 20 тисяч доларів в трусах убитого наркоторговця.

Про це повідомляє видання Montreal Gazette.

За версією слідства, 30 червня 2018 року на парковці біля готелю Holiday Inn в місті Пойнт-Клер зустрілися двоє наркоторговців: 51-річний Джером Латем і 33-річний Томмі Дугас.

Дугас хотів купити у Латема два кілограми кокаїну, але в підсумку Латем застрелив його з пістолета. Не зумівши знайти гроші у вбитого, наркоторговець поїхав.

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Пізніше патологоанатом, який проводив розтин тіла, виявив у спідній білизні Дугаса 20 тисяч канадських доларів.

Пізніше Латема знайшли і заарештували. Під час судового процесу наркоторговець заявив, що невинний.

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Автор: УНІАН