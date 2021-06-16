Спершу у рамках розслідування відкликали чотирьох німецьких солдатів.

Німеччина відкликала взвод з місії НАТО у Литві через повідомлення у Der Spiegel про расистську й антисемітську поведінку військових, а також сексуальне насильство.

Про це пише BBC News.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у Twitter зазначила, що проступок буде «засуджений зі всією суворістю».

Спершу у рамках розслідування відкликали чотирьох німецьких солдатів.

Читайте такожНАТО має дотриматись обіцянок стосовно України - президент ЛитвиЙдеться про вечірку в одному з готелів Литви наприкінці квітня. Ряд військовослужбовців підозрюються у погрозах, насильстві, зйомці інциденту сексуального насильства щодо іншого солдата, а також у виконанні антисемітських пісень.

Пізніше з’явилися окремі звинувачення у сексуальному та расовому насильстві у взводі, а деякі військові повідомили, що кілька людей співали пісню на честь дня народження Адольфа Гітлера 20 квітня.

«Проступки деяких солдатів у Литві – це ляпас усім, хто з дня у день служить у лавах німецької армії задля безпеки країни», – зазначила Крамп-Карренбауер.

Вона додала, що весь взвод виведуть «негайно», і що всі необхідні розслідування будуть проводити у Німеччині. Покарають також тих, хто знав про злочини та мовчав.

Війська перебували у Литві в рамках посиленої передової присутності місії НАТО, котра навчає місцевих військових засобам стримуванню росіян на східноєвропейському кордоні.

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Автор: Яна Ставська