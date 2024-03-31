Наступного тижня міністр оборони країни Борис Пісторіус отримає доповідь про варіанти можливого відновлення призову.

У Німеччині планується відновлення обов’язкової військової служби. Про це пише The Sunday Times.

За даними видання, наступного тижня міністр оборони країни Борис Пісторіус отримає доповідь про варіанти можливого відновлення обов’язкової військової служби в рамках більш широких заходів, спрямованих на те, щоб зробити країну "готовою до війни".

"Однак у Берліні, який знаходиться майже в 300 милях від найближчого російського кордону, немає відчуття безпосередньої загрози, яке панує в скандинавських і балтійських країнах. Одне нещодавнє опитування ... показало, що 52 відсотки виборців висловилися за повернення певної форми призову, а 43 відсотки були проти", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що ця ідея найбільш популярна серед людей старше 60 років, включно з багатьма літніми чоловіками, які мають спогади про свої дні в армії під час холодної війни. Проте серед молодших 30 років 59 відсотків виступають проти цієї концепції в цілому.

"Олаф Шольц, канцлер СДПН, є ще одним колишнім відмовником військової служби з мотивів совісті. У 1984 році, будучи радикально налаштованим молодим лівим і налаштованим скептиком, він вирішив нести свою національну службу в будинку престарілих, а не в збройних силах. Він також сказав, що повернення до призову є "не гарною ідеєю", - пише ЗМІ.

Повернення обов'язкового призову на військову службу в Німеччині

Про ймовірне відновлення обов'язкового призову на військову службу в Німеччину на початку березня повідомило видання Der Spiegel. За його даними, іністр оборони ФРН Борис Пісторіус вже доручив розробити моделі такої служби.

Зазначалося, що Пісторіус хоче створити для ФРН модель військової служби, яка сприятиме "загальній соціальній стійкості". За зразок мають взяти Швецію.

Також УНІАН повідомляв, що країни Балтії закликають повернути призов до армії членів НАТО.

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