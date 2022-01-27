Найважливіше сьогодні завдання – знову поговорити про Мінські угоди, вважає міністр.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що вступ України до НАТО зараз не на часі й у Кремлі про це знають.

Про це вона заявила в інтерв’ю Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

У Бербок поцікавилися, чи взагалі можливий компроміс щодо політики "відкритих дверей" Альянсу між НАТО і Росією, на що вона відповіла: "Наразі про розширення НАТО на схід взагалі не йдеться".

Вона підкреслила, що саме з цього приводу у неї були такі важкі переговори у Москві.

"Як я уже сказала, всі знають, що зараз це (вступ України до НАТО – УНІАН) не на часі, в тому числі й Росія. Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато з них роками розлучені зі своїми родинами через конфлікт на Донбасі. Ось про що мова, а не про швидкий вступ до НАТО. Саме тому найважливіше сьогодні завдання – знову поговорити про Мінські угоди, щоби люди могли жити вільно і безпечно", – відповіла Бербок.

Читайте такожЗамість зброї: Німеччина може допомогти з відновленням бункера під ОдесоюНа тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України французький президент Еммануель Макрон разом з німецьким канцлером Олафом Шольцом вирішили пришвидшити переговори країн у "нормандському форматі".

Саміт "нормандської четвірки" на рівні президентів країн уперше і востаннє відбувся у грудні 2019 року.

Це поки єдиний формат зустрічі Росії та України, який дозволяє російському президенту РФ Володимиру Путіну та українському главі Володимиру Зеленському сісти за спільний стіл переговорів.

З цього приводу у французькій столиці 26 січня відбулась зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" з участю глави ОП Андрія Єрмака. Сторони домовилися "продовжувати діалог".

Напередодні німецька преса писала, що Київ нібито може погодитися на прямі переговори з бойовиками, підконтрольними Кремлю, про особливий статус Донбасу, на чому багато років наполягає сама РФ і що відхиляє Україна.

Москві важливо легалізувати бойовиків "ЛДНР" і віддати на своїх умовах дестабілізовані райони Луганської та Донецької області без виведення окупаційних військ. Цим Кремль хоче зняти з себе відповідальність за розв’язані бойові дії на Сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: