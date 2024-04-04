У розслідуванні німецьких журналістів потрапили дві великі компанії, одна з яких пов'язана з російським олігархом, але уникнула санкцій.

Німецькі компанії опосередковано допомагають Росії відновлювати знищений вщент Маріуполь Донецької області.

Як йдеться у розслідуванні Tagesschau, до процесу реконструкції багатостраждального міста залучили дочірню компанію Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів. Ця компанія бере участь у постачанні будівельних матеріалів на замовлення міноборони Росії для проекту в Маріуполі.

Крім того, у відновленні міста бере участь фірма WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія. Вона залучена у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який використовують у процесі відновлення Маріуполя.

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WKB Systems має бізнес-зв'язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями. Російська пропаганда актично висвітлює процес відновлення та будівництва в Маріуполі після масованих бомбардувань окупантами.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

25 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про "неприємність" для військ РФ в Маріуполі. За його словами, у тимчасово окупованому російськими загарбниками місті cпрацювала протиповітряна оборона.

"Результат в наявності. Неприємний для окупантів. Більш того, по місту пішли плітки про "прилет в районе Мега" - це неподалік РАГСу Кальміуського району. Проте, там прильоту не було. Було не там. Хорошо", - зазначив Андрющенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що маріупольський драмтеатр зняли на відео. Окупанти продовжують зводити перший поверх будівлі, хочуть таким чином приховати свої злочини.

Однак маріупольці пам’ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на драмтеатр, у якому ховалися сотні родин із дітьми. Багато з них не змогли врятуватися.

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