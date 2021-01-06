Після шести днів пошуків і виявлення на місті зсуву тіл сімох жертв рятувальники вже не сподіваються знайти ще живих під завалами. Відтепер проводять пошук трьох тіл.

Через шість днів після руйнівного зсуву ґрунту в Норвегії рятувальники втратили надію знайти тих, хто вижив, загиблими вважаються 10 людей.

Читайте такожЗсуви в Ісландії зруйнували десяток будинків, населення міста довелося евакуювати (відео)Як повідомляє "Німецька хвиля", про це повідомили в місцевій поліції. За словами речниці поліції, всі місця, де теоретично можна було б виявити тих, хто вижив, рятувальники обшукали. "Ми зробили все, що могли", - запевнили в поліції.

Тож троє осіб, які дотепер вважалися зниклими безвісти, тепер вважаються загиблими, внаслідок чого загальне число жертв трагічної події сягнуло десяти.

Днями рятувальникам вдалося виявити сьоме тіло жертви зсуву. Загиблою виявилася вагітна жінка, раніше з-під завалів відкопали тіло її чоловіка та дворічної доньки. Четверо інших жертв катастрофи - у віці від 29 до 69 років. Серед тих, кого ще нещодавно вважали зниклими безвісти, двоє дорослих і одна 13-річна дівчина.

Зсув грунту в Норвегії: деталі

Вночі 30 грудня у містечку Аск, що у 25 км на північний схід від Осло, стався зсув ґрунту, внаслідок чого було зруйновано кілька будинків.

Щонайменше 10 людей були травмовані, 9 будинків – зруйновані, також існувала загроза обвалу інших будинків. До тисячі жителів евакуювали. Безвісти зниклими оголосили десятьох осіб.

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Автор: Юлія Петриченко