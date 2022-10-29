На місце події прибули понад 400 рятувальників з усієї країни,

Щонайменше 120 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок тисняви під час святкування Хелловіна в районі Ітхевон в Сеулі, Південна Корея.

Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні близько 100 000 людей попрямували в район Ітхевон на святкування Хелловіна. Свято стало наймасштабнішим за останні роки – через обмеження, введені у зв'язку з поширенням COVID-19, які діяли донедавна.

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Біля готелю Hamilton на вузькій вулиці утворилася тиснява. Натовпом були розчавлені десятки людей. За даними місцевої влади, щонайменше 120 людей загинули внаслідок тисняви.

У мережі поширюються кадри, на яких видно, як постраждалі лежать на тротуарі, а перехожі та працівники екстрених служб проводять серцево-легеневу реанімацію, намагаючись їх оживити.

Представник Національного пожежного управління Чой Чон Сік, повідомив, що на місце події прибули понад 400 рятувальників з усієї країни, в тому числі майже всі з тих, що перебували в Сеулі.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів екстрену нараду після новин про загиблих у тисняві. Він закликав до перегляду заходів безпеки в місцях проведення свят.

Мер Сеула О Се Хун перебував з візитом в Європі на момент трагедії, але після сумних звісток повертається додому.

Смертельна тиснява: масові загибелі людей у натовпі

На початку місяця під час чемпіонату Індонезії з футболу на стадіоні "Канджурухан" в Маланзі проходив поєдинок між командами "Арема" і "Персебея". Після закінчення матча виникла масова бійка, жертвами якої стали щонайменше 174 людини.

Розлючені вболівальники почали кидати в силовиків різні предмети, на що ті застосували у відповідь кийки і гранати зі сльозогінним газом. Це викликало паніку, почалася тиснява. За даними медиків, в більшості випадків причиною смерті стало задуха.

А минулої осені під час виступу американського репера Тревіса Скотта на музичному фестивалі Astroworld в Техасі біля сцени утворилася справжня тиснява. В результаті загинули 10 людей і ще 17 потрапили до лікарні.

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