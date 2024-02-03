Чоловік, у якого була ракета, поліцейських не чекав і був "вкрай незадоволений" тим, що історія потрапила в ЗМІ.

У гаражі одного з жителів США виявили стару ракету, випущену за часів холодної війни і вона повинна була нести ядерну боєголовку.

Ракета була не небезпечна, оскільки ні палива, ні боєголовки в ній не було, пише Бі-бі-сі. Зазначається, що поліцейські виявили знахідку після дзвінка з Національного музею Військово-Повітряних сил США в Огайо. Виявляється, напередодні їм подзвонив чоловік і запропонував віддати ракету, яка знаходиться в його гаражі.

Отримавши цю інформацію, поліція відправила в гараж до чоловіка групу вибухотехніків.

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Поліція повідомила, що в гаражі була знайдена "ракета Douglas AIR-2 Genie (раніше відома як MB-1) - некерована ракета класу "повітря-повітря", яка мала ядерну боєголовку W25 потужністю 1,5 кілотонни".

Чоловік, який запропонував віддати ракету музею, поліцейських не чекав і був "вкрай незадоволений" тим, що історія привернула увагу ЗМІ. Виявляється, співробітники Національного музею ВПС не попередили його, що подзвонили в поліцію.

Власник ракети розповів, що вона до цього належала його сусідові і була куплена на розпродажі приватної колекції.

"Поліція залишила ракету місцевому жителю, щоб її можна було відновити і виставити в музеї", - повідомили в поліції.

Що таке ракета AIR-2 Genie

Ракету AIR-2 Genie використовували США і Канада за часів холодної війни. Вона була розроблена в 1950-х роках і стала першою в світі ядерною ракетою класу "повітря-повітря" і призначалася для ударів по бомбардувальниках.

Ракета була застосована на навчаннях тільки один раз в історії, в 1957 році. Виробництво таких ракет припинилося в 1962 році, проте вони були на озброєнні у США до початку 1980-х років.

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