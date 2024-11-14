Експерт пояснив, як варто реагувати на прізвища американських чиновників, які можуть опинитися в адміністрації Дональда Трампа.

Політику щодо України не визначатимуть ті люди, яких Дональд Трамп візьме на посади очільника Пентагону і Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Цим займатиметься виключно Трамп, за словами керівника програми "Північна Америка" в аналітичному центрі "Українська призма" Олександра Краєва.

Також він, у коментарі LIGA.net, зазначив, що у Трампа стиль роботи ґрунтується на тому, що якщо на зустрічах із радниками та міністрами йому щось не сподобається, він готовий буде зробити все сам. Згодом, як повідомляється, чиновникам залишається виконати ті завдання, які їм "передали" з Білого дому.

Однак аналітик вважає, що ці призначення можуть свідчити про існування "внутрішньої опозиції" в команді Трампа в тому разі, якщо він захоче "силою" примусити Україну до компромісів. За словами Краєва, йому зможуть пояснити про потенційні репутаційні втрати у зв'язку з рішенням "проти" України.

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"Тому що піддатися на тиск Москви - означає виглядати слабким. А Трамп це ненавидить", - підкреслив він.

Аналітик вважає, що Трамп уміє вчитися на помилках, зокрема, в питанні призначень. Республіканця часто звинувачували в мізогінії, але він планує призначити конгресвумен Еліз Стефанік представницею в ООН. А ще в тому, що він приводить до влади тільки "трампістів", після чого Трамп хоче взяти в команду Марка Рубіо (як держсекретаря), хоча той був його опонентом.

Інші новини про Трампа та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп розчарується в мирному плані. Однак це не стосується тих пунктів, які озвучив президент України Володимир Зеленський. Повідомляється, що обраний президент США розчарується в кремлівському диктаторі.

Крім того, незрозуміло, як себе поведе Трамп, стосовно дискусій щодо ядерної зброї в Україні.

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