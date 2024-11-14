Він нагадав, що Штати вклали в Україні гігантські кошти.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що обраний голова США Дональд Трамп не дозволить РФ знищити Україну. Про це він заявив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Варшаві, пише "Суспільне".

Політик нагадав, що Штати зробили значний внесок у підтримку України, були надані "гігантські кошти, бойова техніка та фінансова допомога".

"Його обов'язок поважати ці гроші. Я не можу уявити, що президент Дональд Трамп дозволить Росії знищити Україну. Україна, в яку американський платник податків, за гроші якого незабаром відповідатиме президент Дональд Трамп, коли вступить на посаду, вклав такі величезні суми. Це питання поваги до грошей американських платників податків", — пояснив Дуда.

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За його словами, під час своєї зустрічі з американським лідером він планує поговорити про Україну. Зокрема, він хоче донести сторону країн-сусідів, які "знаходяться в зоні російської агресії проти України".

"Я буду представляти, звісно, ​​не тільки в контексті самої ситуації в Україні, а й ситуації в нашій частині Європи, нашу точку зору, наших сусідів, те, що у нас відбувається взагалі, а також у цьому контексті американських інтересів", — зазначив польський президент.

Як додав Дуда, він спокійний щодо майбутньої розмови з Трампом та щодо його політичних рішень.

"Я не сумніваюся, що це будуть мудрі рішення", — підсумував він.

Війна в Україні - роль Трампа

Імовірність відмови Дональда Трампа від підтримки України рівна нулю, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У Foreign Affairs додали, що Трамп зіткнеться із серйозними проблемами, якщо "втече" з України.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його розмова з Дональдом Трампом напередодні підтвердила, що обраного президента слід сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни Росії в Україні.

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