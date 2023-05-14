Зеленський нагадав, що за президентства Трампа не було повномасштабного вторгнення, але війна вже тривала, і Трамп не вирішив цього питання.

Президент України Володимир Зеленський скептично відреагував на обіцянку колишнього президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні протягом 24 годин у разі обрання президентом.

Як повідомляє CNN, президент України заявив, що у Трампа вже був шанс зупинити війну і він не вирішив цього питання. Зеленський нагадав, що за президентства Трампа не було повномасштабного вторгнення, але війна вже тривала:

"Російська агресія вже була. Крим був окупований, частина Донбасу була окупована. Я не впевнений, чи він був глибоко втягнутий у цю справу, але, тим не менш, він не вирішив це питання. Я не впевнений, що для нього це було пріоритетом. Я його ні в чому не звинувачую. Але ми маємо факти. І ми маємо на них дивитися".

Заява Трампа про війну в Україні

Раніше Трамп на одному з телеканалів заявив, що якби він став президентом, то закінчив би війну в Україні за 24 години. Він зазначав, що добре знайомий з президентами обох країн, тож йому "100-процентно" вдасться досягти результату.

Наступні президентські вибори у США відбудуться у 2024 році. Трамп подав заявку на участь ще у листопаді минулого року. Балотуватися на цей пост буде також чинний президент США Джо Байден.

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