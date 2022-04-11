9 квітня Негаммер відвідав Київ, де зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Канцлер Австрії Карл Негаммер відвідає російського президента Володимира Путіна у Москві, щоб донести йому "правду" про війну РФ проти України.

Про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг, пише DW.

"Дуже важливо зустрітися віч-на-віч і сказати йому (Путіну – ред.), яка реальність: де-факто цей президент морально програв війну. У його ж інтересах, щоби хоч хтось сказав йому правду. Я думаю, що це важливо, і ми зобов’язані зробити це задля нас самих, якщо хочемо врятувати людські життя", - відповів Шалленберг.

Міністр додав, що Австрія не хоче опускати жодної можливості зустрічі сторін на такому рівні.

"Ми повинні покласти край гуманітарній пекельній ситуації в Україні. Кожен голос, який допоможе Путіну побачити реальність за стіною Кремля, - це не втрачений голос", - цитує главу МЗС CNN.

Австрія не входить у НАТО і не постачає Україні зброю. Тим не менше, країна надала Києву гуманітарну допомогу, а також каски і захисні жилети для цивільного користування.

Негаммер напередодні заявив, що хоча Австрія і нейтральна у воєнному сенсі, "ми розуміємо, що повинні допомагати там, де мають місце несправедливість і воєнні злочини".

9 квітня Негаммер відвідав Київ, де зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше міністр закордонних справ Австрії заявив, що країна не буде підтримувати будь-яке ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

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