Його промову транслюватмуть на церемонії відкриття Олімпіади.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш напередодні Олімпійських ігор, які проходитимуть у Парижі, закликав до миру.

У відеозверненні до 142-ї сесії МОК він заявив, що Олімпійський рух та ООН мають спільну місію та однакові ідеали. "Нести надію. Виходити за межі культур. Об'єднувати людей. Сприяти взаємній повазі та чесній грі", - запевняє Гутерріш.

Його послання буде транслюватися на церемонії відкриття Олімпіади. "У дусі Олімпійського перемир'я я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Зміцнюйте солідарність. І прагніть до кінцевої мети: миру для всіх", - закликав генеральний секретар ООН.

Відео дня

Олімпійське перемир'я

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав до припинення вогню в основних конфліктах, які наразі тривають у світі, на час проведення Олімпійських ігор.

Кремлівський правитель Путін відповів, що Росія не має дотримуватися принципів Міжнародного олімпійського комітету, якщо її спортсменів усунули від участі у змаганнях.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що з Росією такі "перемир'я" не працююють - вона лише викорстає цей час на свою користь.

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