Австрія хоче, щоб до складу ЄС також включили Боснію і Герцеговину, з якою у неї давні економічні та політичні зв'язки.

Австрія швидше за все не буде перешкоджати вступу України в ЄС, але при цьому хоче отримати таке ж схвалення і для ще однієї країни – потенційного члена.

Як пише Politico, це і є справжня причина, з якої Австрія раптово стала негативно налаштованою з приводу України в Брюсселі. Якщо ЄС почне переговори про вступ з Україною, Австрія хоче, щоб до складу ЄС також включили Боснію і Герцеговину, з якою у неї давні економічні та політичні зв'язки.

"Ми хочемо бачити Боснію і Герцеговину в сім'ї ЄС", — заявила раніше міністр Європи Каролін Едтштадлер, стверджуючи, що вступ країни є "геополітичною необхідністю". Таким чином, на порядку денному саміту ЄС цього тижня Австрія побачила можливість проштовхнути Боснію "через чорний хід".

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"Ми не збираємося заважати Україні на шляху до вступу в ЄС", — заявив Politico австрійський чиновник, додаючи, що це було б все одно, що "стояти перед товарним поїздом".

У той же час мета Австрії, за словами чиновника, полягає в тому, щоб непомітно приєднати Боснію і Герцеговину "до хвоста поїзда".

ЄС оголосив Боснію і Герцеговину країною-кандидатом в ЄС наприкінці 2022 року, але комісія стверджувала, що країна повинна вирішити певні проблеми з верховенством права, перш ніж вона зможе провести повноцінні переговори про членство.

Вступ України до ЄС

Очікується, що 14-15 грудня саміт ЄС прийме рішення щодо низки питань, пов'язаних з Україною, включаючи початок переговорів про вступ і подальшу допомогу.

Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає категорично проти членства України в ЄС у найближчій перспективі. За його словами, головною перешкодою тут є великий рівень корупції в Україні.

Кількома днями раніше проти швидкого вступу України до ЄС висловитися глава МЗС Словаччини. Але для нього головною перешкодою вбачається розв'язана Росією триваюча війна.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер також виступив проти "прискореної процедури" вступу України в ЄС і заявив, що для Києва не повинно бути преференцій в цьому питанні, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень Боснії і Герцеговини.

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