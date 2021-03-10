Один з журналістів російського пропагандистського телеканалу розповів, як шпигував за Навальним, коли той лікувався в німецькій клініці після отруєння.

Минулого року за ворогом Кремля Олексієм Навальним і двома його соратниками велося стеження в Берліні. І для цього режим Володимира Путіна використала журналістів німецькомовної редакції пропагандистського телеканалу RT DE.

Двох журналістів просто відправили шпигувати за російським опозиціонером, - пише Bild, посилаючись на власне розслідування. Видання зауважує, що ключовий свідок - один з двох німецьких журналістів, які працювали на телеканал Кремля. Даніель Ланге зізнався Bild, що брав участь в операції.

Читайте такожDie Welt: Росія може повернути стару звичку СРСР позбавляти громадянства незгоднихНа додачу до його свідчень, Bild отримав листування в таємному чаті керівництва RT DE, а також слова ще одного співробітника RT, які підтверджують звинувачення в шпіонажі. Все почалося наступного ж дня після того, як 23 серпня 2020 року Навального привезли в клініку Charité. Керівництво RT DE, зокрема директор і головний редактор Дінара Токтосунова, її "права рука" Катерина Мавренкова і головний редактор сайту телеканалу Іван Клепов запросили Ланге в спеціальну групу в Telegram під назвою N Berlin. Пізніше її перейменували в Berlin Spezial.

"Мені було заборонено говорити будь-кому про групу чи про мою діяльність. Навіть в редакції", - сказав Ланге журналістам Bild.

Спочатку німецький відео-репортер думав, що він і його німецька колега М. Знімають фільм чи готують статтю про Навального. Але все виявилося зовсім не так. Російське керівництво RT DE доручило Ланге і М. Провести "розслідування" проти Навального. І коли він запитав навіщо, вони пояснили, що це потрібно "для консультації".

Ланге наказали стежити за клінікою Charité разом з М. А про свої спостереження доповідати в таємну групу в Telegram. Через кілька днів у Москві повідомили, що Навального, цілком можливо, лікують у шпиталі Бундесверу неподалік. Заступник головного редактора RT DE Катерина Мавренкова наказала Ланге "обережно сфотографувати військових на місці". Вона проігнорувала попередження Ланге про те, що фотографувати біля шпиталю заборонено.

"Нам потрібне фото, на якому буде багато солдатів", - буквально сказала Мавренкова.

Тут в німецького журналіста з’явилися перші сумніви.

Читайте такожУ Bellingcat оприлюднили дані про переміщення ймовірних отруйників Навального"Я не хотів рахувати солдатів. На додачу, у нас склалося враження, що ми там працювали таємно", - сказав Ланге колегам з Bild.

Невдовзі після того російське керівництво сказало, що інформація з Москви була помилковою. Тож потрібно було знову зосередити всю увагу на клініці Charité. Але тепер росіянам було потрібне дещо більше. Ланге і його колезі наказали незаконно проникнути в клініку, де лікували Навального.

"Давайте спробуємо проникнути в Charité завтра", - недвозначно наказала Мавренкова.

Зокрема, вона запропонувала Ланге і М. "замаскуватися під пацієнтів", щоб потрапити в будівлю, яку на той час посилено охороняли. Вона також написала в таємному чаті: "Можливо, нам знадобиться запис на огляд у лікаря".

За словами Даніеля Ланге, він і його колега повинні були перевірити, як далеко вони зможуть зайти в будівлі Charité, скільки "контрольних пунктів" зможуть непомітно перетнути і наскільки близько вони підійдуть до ворога Кремля у відділенні інтенсивної терапії. М. зробила шість спроб проникнути в клініку через різні входи. Але кожного разу її виводили охоронці й поліція.

"Я все більше розумів, що "опоненти" в цій справі - це не інші журналісти, з якими ми конкурували. Це поліція й солдати, які охороняли будівлю і чиї слабкі місця я повинен був знайти. Коли я усвідомив це, то почувався нікчемним", - сказав Ланге.

Читайте такожThe Guardian: У Росії продаються дані кожного, і це проблема для КремляТому він вирішив розповісти про все своєму давньому другу Мануелю Мадеру, який теж працював на RT DE.

"Це вже була не журналістика, а шпіонаж. Він повинен був якось пробратися в Charité. Я ж сказав йому швидше виплутуватися з цього", - сказав Мадер.

Наступного дня Ланге поводився біля входу в клініку на стільки підозріло, що його разом з колегою двічі перевірили представники Державної кримінальної поліції. Після цього йому вже не довелося стежити за Charité.

"Звісно, вони не могли відправити росіян до дверей Charité. М. і я були не такими підозрілими, у нас були перепустки преси і статус, який дозволяв говорити поліції, що ми лише виконуємо свою роботу", - розповів Ланге.

Важко повірити, але навіть після цього росіяни не здалися. Ланге і М. відправили на пошуки Марії Пєвчіх, яка була головним розслідувачем антикорупційного фонду Навального. А ще вони повинні були знайти Леоніда Волкова, теж близького соратника опозиціонера. Обоє росіян на той час були в Берліні. Ланге отримав їхні фото через чат, а також чіткий наказ "не говорити нікому, що ми з RT DE" в ході пошуків соратників Навального.

Тепер Даніель Ланге переконаний, що все, про що він повідомляв у таємний чат в Telegram, пересилалося в Москву.

"Дінара Токтосунова дуже близька до головного керівника RT Маргарити Симоньян. Тож інформація, яку я зібрав, точно вирушала на рівень вгору", - сказав журналіст.

Читайте такожЛатвія заборонила ще 16 російських телеканалівЗрештою, журналістам RT не вдалося знайти Волкова і Пєвчіх. Тож вони облишили пошуки. Пригадуючи свій досвід за серпень і вересень 2020 року, Ланге сказав Bild: "Я почувався, ніби шпигував за кимось і ніби мене використовують як агента".

Волков сказав виданню, що його дратує той факт, що журналісти RT намагалися стежити за ним і його колегами в Берліні. Він не сумнівається, що це було завдання від російських спецслужб. За словами Волкова, якби журналісти державного телебачення Німеччини спробували так поводитися в Росії, "їх би відправили за ґрати щонайменше на 15 років". Bild звернувся до RT з проханням прокоментувати результати розслідування, на що російські пропагандисти відповіли: "RT DE не шпигували за Навальним".

Справа Навального: подробиці

Олексій Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального в колонію за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

22 лютого керівники МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Переклад: Лесь Димань