У розслідуванні інциденту також беруть участь американські фахівці.

Польські слідчі можуть приїхати до України для розслідування падіння ракети на територію Польщі 15 листопада.

У розслідуванні інциденту також беруть участь американські фахівці. Про це сказав прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час спілкування з журналістами в Кракові, повідомляє RMF24.

За його словами, польська влада хоче якомога швидше з’ясувати всі деталі трагічного інциденту в населеному пункті Переводів, внаслідок якого загинули двоє поляків.

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"​​Як тільки це буде необхідно, польські слідчі виїдуть до України", – наголосив Моравецький.

Падіння ракети в Польщі: основна інформація

Увечері 15 листопада стало відомо про падіння ракети на території Польщі, в населеному пункті Переводів. Тоді припустили, що це могла бути російська ракета.

Президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з Моравецьким повідомив: "Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО. Доказів запуску її з території Росії поки немає".

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера заявив, що в Переводові впав снаряд від української системи ППО С-300.

Президент України Володимир Зеленський запросив доступ до місця події для наших експертів. Їм дозволили провести власне розслідування в Переводові.

За словами Дуди, йому зрозумілі емоції Зеленського, який не погоджується з версією про ракету української ППО. Як пишуть ЗМІ, радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван попросив президента України "обережніше" висловлюватися про інцидент.

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