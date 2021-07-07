Постраждали троє людей - пілот і двоє пасажирок.

Польські ЗМІ опублікували відео з моментом вчорашнього падіння вертольота, на борту якого перебували українці.

Запис оприлюднив сайт RMF24.

Вертоліт впав в озеро Талти 6 липня. На борту перебували пілот і дві жінки, їх відправили в лікарні. Напередодні пізно ввечері вертоліт витягли з води.

Причини аварії поки не встановили. Опитати свідків ще не встигли через їх госпіталізацію. Інформації про їх стан також немає, але в поліції вже заявили, що життю травмованих загрози немає.

У Польщі впав вертоліт з українцями: що відомо

6 липня з'явилася інформація, що на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіакатастрофа - вертоліт з пасажирами впав у воду.

За словами очевидців, незабаром після зльоту у транспорту почалися проблеми з двигуном.

На борту перебували і українці, які проживають в Польщі. Проїжджаючі на катері туристи підібрали постраждалих. Трьох пасажирів з травмами госпіталізували.

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Автор: Юрій Годован