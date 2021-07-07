6 липня внаслідок падіння вертольота в озеро Талти троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що загрози життю українців, гелікоптер з яким упав в озеро в Польщі, немає.

Про це в коментарі УНІАН розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, 6 липня внаслідок падіння цивільного вертольота в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві троє громадян України отримали травми: пілот та двоє пасажирів.

"Постраждалі українці госпіталізовані, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - зазначив Ніколенко.

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У Польщі впав вертоліт з українцями: що відомо

6 липня з'явилася інформація, що на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода - гелікоптер з пасажирами упав у воду.

За словами очевидців, невдовзі після зльоту у транспорту почалися проблеми з двигуном.

На борту перебували й українці, які проживають у Польщі. Проїжджаючі на катері туристи підібрали постраждалих. Трьох пасажирів з травмами госпіталізували.

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Автор: Антоніна Доломанжи