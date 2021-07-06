Вертоліт затонув повністю.

На озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі сталася авіапригода – вертоліт з пасажирами упав у воду.

Про це повідомляє PM24 з посиланням на коментарі свідків та поліції.

За словами очевидців, невдовзі після зльоту у транспорта почалися проблеми з двигуном. Він поступово спустився, аж поки не впав у озеро. Вертоліт затонув повністю.

На борту перебували й українці, які на сьогодні проживають у Польщі. Проїжджаючі на катері туристи підібрали постраждалих. Трьох пасажирів з травмами госпіталізували.

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Рятувальники дістали з 13-метрової глибини уламки вертольоту. Виявлено витік палива в озеро, але у кількості, котра не загрожує довкіллю.

Правоохоронці розслідують інцидент. Встановлено, що пілот був тверезий. Свідки кажуть, що вертоліт не вдарився об поверхню, а виглядало все так, наче пілот хотів м’яко посадити аварійний транспорт.

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Автор: Яна Ставська