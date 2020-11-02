Зазначається, що заява не свідчить про зміну церковної доктрини.

Ватикан заявляє, що Коментарі Папи Римського Франциска щодо цивільних одностатевих союзів у документальному фільмі минулого місяця були вирвані з контексту.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Папа Римський підтримав одностатеві шлюби, що це змінює?Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що заява не свідчить про зміну церковної доктрини щодо гомосексуальних людей або про підтримку одностатевих шлюбів.

Минулого тижня Державний секретаріат Ватикану надіслав «пояснювальну записку» з цього приводу своїм послам, які відправили її єпископам.

У ній сказано, що дві окремі цитати Папи Римського у відповідь на окремі питання були з'єднані, щоб виглядати як одне ціле, видаляючи інтервенційний контекст та питання.

Заява Папи Римського про одностатеві шлюби

Слова про підтримку гомосексуальних пар Папи Римського прозвучали у документальному фільмі «Франциск» режисера Євгена Афінеєвського.

«Гомосексуальні люди мають право бути в сім'ї. Вони - діти Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути вигнаний або нещасний через це. Нам потрібен закон про партнерські зв'язки. Таким чином можна захистити їх права. Я за це борюся», - заявив він.

Таким чином Папа Франциск став першим главою Ватикану, який відкрито виступив за права гомосексуальних пар.

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Автор: Катерина Шварц