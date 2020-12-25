Понтифік звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням "Urbi et Orbi".

Папа Римський Франциск під час різдвяного послання згадав про конфлікт на Донбасі.

Про це повідомляє Vatican News.

Опівдні, 25 грудня, через відеотрансляцію, що велася із Залу благословень, Понтифік звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням "Urbi et Orbi".

"Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові, як єдиному шляху, що веде до миру та примирення", - йдеться, зокрема, у посланні.

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Нагадаємо, у Ватикані пройшла різдвяна меса з участю Папи Франциска. Через пандемію коронавірусу захід відбувся з обмеженою кількістю запрошених.

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Автор: Світлана Закелова