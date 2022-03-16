Папа Римський Франциск відповів на лист міського голови Києва Віталія Кличка із запрошенням здійснити візит до столиці України.
Про це повідомив Департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на керівника пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.
Як зазначається, у листі мер столиці також закликав Папу виявити співстраждання, стати з українським народом, спільно поширюючи заклик миру.
"Святіший Отець отримав листа від мера української столиці і є близький до страждань міста, до його людей, до тих, кому довелося тікати з нього, і до тих, хто покликаний ним управляти. Молиться Господеві, щоб вони були захищені від насильства", – йдеться в повідомленні.
Як зазначив Бруні, також Папа Франциск наголосив, що не існує стратегічних причин, якими можна було б обґрунтувати вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення в Україні.
Папа закликав всіх припинити "неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста в цвинтарі".
Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Російська Федерація. За його словами, це варварство, через яке гинуть діти, жінки і військові.