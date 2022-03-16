Святіший Отець Франциск отримав від міського голови Києва запрошення здійснити візит до столиці України.

Папа Римський Франциск відповів на лист міського голови Києва Віталія Кличка із запрошенням здійснити візит до столиці України.

Про це повідомив Департамент інформації Української греко-католицької церкви з посиланням на керівника пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Як зазначається, у листі мер столиці також закликав Папу виявити співстраждання, стати з українським народом, спільно поширюючи заклик миру.

"Святіший Отець отримав листа від мера української столиці і є близький до страждань міста, до його людей, до тих, кому довелося тікати з нього, і до тих, хто покликаний ним управляти. Молиться Господеві, щоб вони були захищені від насильства", – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Бруні, також Папа Франциск наголосив, що не існує стратегічних причин, якими можна було б обґрунтувати вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення в Україні.

Папа закликав всіх припинити "неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста в цвинтарі".

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Російська Федерація. За його словами, це варварство, через яке гинуть діти, жінки і військові.

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