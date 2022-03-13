Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Російська Федерація. За його словами, це варварство, через яке гинуть діти, жінки і військові.
Про це повідомляє Vatican News.
"В Ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню! З болем у серці я приєднуюся до голосу простих людей, які благають покінчити з війною", - сказав Папа Римський.
Також він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, невинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, поки вона не перетворила міста України на кладовища.
"Бог є, але тільки Бог миру, а не Бог війни, і ті, хто підтримує насильство, оскверняють його ім'я", - додав Папа Римський.
Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав припинити наступ Росії в Україні і створити гуманітарні коридори.
Крім того, Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.