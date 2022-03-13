За словами Папи Римського, те, що зараз відбувається в Україні - це варварство.

Папа Римський Франциск закликав зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язала Російська Федерація. За його словами, це варварство, через яке гинуть діти, жінки і військові.

Про це повідомляє Vatican News.

"В Ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню! З болем у серці я приєднуюся до голосу простих людей, які благають покінчити з війною", - сказав Папа Римський.

Також він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, невинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, поки вона не перетворила міста України на кладовища.

"Бог є, але тільки Бог миру, а не Бог війни, і ті, хто підтримує насильство, оскверняють його ім'я", - додав Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав припинити наступ Росії в Україні і створити гуманітарні коридори.

Крім того, Ватикан готовий стати посередником для припинення вогню в Україні.

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