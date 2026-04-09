Патріарх РПЦ Кирил осоромився під час промови на Чистий четвер

На сайті Московського патріархату проповідь 79-річного Кирила виклали без згадок про його помилку.

Предстоятель російської православної церкви (РПЦ), патріарх Кирил звернувся до вірян у проповіді на Чистий четвер. Але календар Гундяєва, схоже, дав збій, і він вирішив привітати росіян зі святом Богоявлення (Хрещенням).

Як повідомляє видання Meduza, російський священник не помічав помилки доволі довго. Він читав проповідь про важливість свята Богоявлення близько пʼяти хвилин.

Коли йому піднесли книгу з відкритим текстом, патріарх Кирил виправився, сказавши: "А сьогодні ми святкуємо Великий четвер". Далі він продовжив промову з нагоди нинішнього свята.

Відео дня

На сайті Московського патріархату проповідь 79-річного Кирила, який, до слова, є колишнім агентом КДБ, була опублікована в відредагованому вигляді. З тексту прибрали всі згадки про Богоявлення.

Інші заяви від представників РФ

Днями колишній президент РФ, а нині секретар російського Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що його країна повинна відмовитись від "толерантного ставлення" до прагнення України вступити до Європейського Союзу. За його словами, ЄС може перетворитися на військовий альянс і становити загрозу для Росії.

