'Толерантність' РФ до України вичерпана через європейський вибір, - Медведєв

Москва має відмовитись від "толерантного ставлення" до прагнення України вступити до Європейського Союзу, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Reuters.

За словами посадовця ЄС становить реальну воєнну небезпеку для Росії.

"ЄС більше не є лише економічним союзом. Він може перетворитися, і досить швидко, на повноцінний військовий альянс, відкрито ворожий до Росії, і в деяких аспектах гірший за НАТО", – сказав він.

Політик закликав керівництво своєї країни діяти жорсткіше.

"Настав час відмовитися від толерантного ставлення до наших сусідів, які приєднуються до того, що зараз є військово-економічним Європейським Союзом", – заявив Медведєв.

Окрім цього, на його думку, попри внутрішні суперечки в НАТО, США навряд чи покинуть Альянс повністю. Проте політик вважає, що Вашингтон може піти на символічні кроки та скоротити кількість своїх військових у Європі.

Війна в Ірані

Раніше Медведєв накинувся на Штати через їхній напад на Іран, звинувативши Вашингтон у "іграх під прикриттям" і відсутності справжнього бажання вести переговори. Він назвав дії американців частиною глобальної політики тиску та втручання і порівняв історичну витривалість Перської імперії з короткою історією США.

Нагадаємо, Трамп оголосив про два нові стратегічні об’єкти, по яких американські сили планують завдати ударів: мости та електростанції. Він також пообіцяв, що США завдадуть "надзвичайно сильного удару" по Ірану протягом наступних двох‑трьох тижнів та прагнуть повернути країну "до кам’яного віку", підкресливши продовження військового тиску на Тегеран.

