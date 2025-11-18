Лобісти та священнослужителі вирушили в Білий дім, де вже зустрілися з представниками Управління з питань віри.

Лобісти і священнослужителі, пов'язані з Російською православною церквою (РПЦ), цього тижня проводять кампанію в Капітолії і зустрічаються з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill.

Представник Білого дому розповів журналістам, що делегація прихильників РПЦ вже зустрічається з представниками Управління з питань віри. Також у них заплановані зустрічі в Державному департаменті США.

"Управління з питань віри регулярно зустрічається з правозахисними групами та релігійними лідерами на їхнє прохання, щоб обговорити питання, пов'язані з вірою в нашій країні та в усьому світі", - поділився представник Білого дому.

У виданні поділилися, що до складу делегації входять представники Російської православної церкви закордоном (РПЦЗ), яка співпрацює з РПЦ, Православної церкви в Америці та Сербської православної церкви. Останню представляє священник, який у квітні цього року зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

У виданні зазначили, що делегація намагатиметься привернути увагу американських чиновників до "релігійних переслідувань православних християн з боку Києва". Журналісти ж нагадали, що українські чиновники, західні аналітики та проукраїнські члени Конгресу неодноразово говорили про те, що Кремль використовує РПЦ усередині РФ і за кордоном як ключовий ідеологічний інструмент у війні проти України.

Крім того, у виданні додали, що деякі республіканці в Палаті представників просять генерального прокурора США Пем Бонді розслідувати, чи намагалася Росія або її спецслужби вербувати, використовувати, впливати або компрометувати православні церкви в США.

"Мені стало відомо, що РПЦЗ (Російська православна церква закордоном) активно прагне розширити свій політичний вплив у США, зокрема за допомогою заходу, який, за наявними даними, заплановано на 18 листопада 2025 року, і спрямований на лобіювання членів Конгресу та їхніх працівників", - ідеться в проєкті листа, адресованого Бонді та ініційованого конгресменом Джо Вілсоном.

За словами Вілсона, він підозрює, що РПЦЗ або інші російські православні юрисдикції можуть слугувати інструментами для збору розвідданих або операцій іноземного впливу, спрямованих на американських політиків.

У виданні нагадали, що у 2024 році Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Москвою. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці відкрили провадження щодо низки священиків УПЦ МП.

Київську митрополію УПЦ визнали пов'язаною з РПЦ - що відомо

Нагадаємо, що раніше в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті повідомили, що київську митрополію Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена.

Зазначається, що дослідження виявило ознаки афіліації митрополії УПЦ з РПЦ, що є порушенням Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". ДЕСС направила в митрополію припис про усунення порушення закону. Однак, кажуть у відомстві, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати зазначений припис.

